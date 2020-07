Atletica, Tortu regola ancora Jacobs. La Iapichino vola sulle orme di mamma Fiona May (Di giovedì 16 luglio 2020) Segnali incoraggianti dall' Atletica azzurra arrivano dallla nona edizione del "Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia", con le prestazioni di Filippo Tortu e Larissa Iapichino . Lo sprinter ... Leggi su quotidiano

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Tortu è la freccia azzurra dei 100: Jacobs resta dietro. Ecco come è andata a Savona - readyplayer1__ : RT @andreapezzoni87: Ottimi risultati al meeting di Savona! Filippo #Tortu vince i 100m con 10'12 precedendo Jacobs a 10'14. Prestazione su… - fisco24_info : Atletica: Tortu batte ancora Jacobs, Iapichino vola a 6,80: A Savona sprinter fa 100 metri in 10'12, Larissa show n… - andreapezzoni87 : Ottimi risultati al meeting di Savona! Filippo #Tortu vince i 100m con 10'12 precedendo Jacobs a 10'14. Prestazione… - effedandrea : #atletica anche se il vento a favore non era poco i tre azzurri #Tortu, #Jacobs e #Desalu hanno corso un ottimo… -