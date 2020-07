Ardea, preoccupa il ritorno in aula con le direttive anti Covid: mancanza di spazi e possibili soluzioni, le ipotesi in campo (Di giovedì 16 luglio 2020) Come già anticipato dal Sindaco di Ardea Mario Savarese nel corso dell’intervista pubblicata nell’edizione cartacea del mese di luglio, il ritorno in aula sotto la Rocca sarà tutt’altro che semplice. A preoccupare sono infatti le disposizioni Ministeriali contenute nel protocollo di sicurezza anti Covid-19 e in particolar modo la questione della distanza di sicurezza tra gli alunni da far rispettare in classe. Secondo le linee guida dovrà infatti esserci un metro di distanza tra fra le “rime buccali degli alunni”, linguaggio burocratese atto a indicare non più la distanza che dovrà intercorrere tra i banchi ma, banalmente, tra “bocca e bocca”. Ciò ha consentito di recuperare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

