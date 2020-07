Travolti da un furgone 3 ragazzi uccisi sulla strada: avevano 17, 18 e 19 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un terribile incidente nelle prime ore del giorno del 15 luglio 2020. Purtroppo a perdere la vita sul colpo due ragazzi, il terzo è morto all’ospedale Bonomo di Andria. I tre erano in sella ad una bici elettrica travolta da un furgone, viaggiava sulla statale 170 nel tratto che unisce Barletta ad Andria, le due città co-capoluogo della provincia Bat. La terza vittima è un 17enne di Barletta. Era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale e ricoverato in prognosi riservata, ma non ce l’ha fatta ed è morto per le lesioni riportate nell’incidente. La tragedia è avvenuta questa mattina all’alba all’altezza del distributore “Esso” in direzione Andria. Stando a quanto ricostruito fino a questi momento, l’impatto è avvenuto intorno alle 5 ... Leggi su caffeinamagazine

