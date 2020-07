Taranto, la situazione di ArcelorMittal (Di mercoledì 15 luglio 2020) La situazione all'ArcelorMittal resta molto grave a fronte di un piano industriale presentato da AM che prevede esuberi strutturali di 3300 operai, cassa integrazione permanente, che per l'appalto portano direttamente a licenziamenti, riduzione del costo del lavoro scaricata sulle condizioni operaie, situazione sempre molto precaria e a rischio gravi incidenti e infortuni in materia di sicurezza e un piano ambientale che è lungi dall'essere d'emergenza e adeguato alle condizioni di inquinamento (...) - Attualità / ILVA, Operai, Cobas, , Acciaieria, ArcelorMittal Leggi su feedproxy.google

