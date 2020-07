Servizio ‘Amico bus’ rinnovato a Pomezia, la Coscioni: «Ancora troppi punti critici». E invia le proposte al Comune (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Associazione Luca Coscioni, presente a Pomezia con una cellula territoriale, ha analizzato il recente rinnovamento nel Servizio di trasporto solidale “Amico bus” comunicato dall’Amministrazione sottolineandone i punti di forza e, purtroppo, gli aspetti che, per contro, andrebbero Ancora migliorati. L’analisi dell’Associazione Luca Coscioni «Il 25 ottobre scorso (9 mesi fa), il Comune di Pomezia, aveva annunciato di avere aderito al “Progetto di Trasporto Solidale” per il rinnovo del Servizio #amicobus che era in scadenza. Il 13 luglio i mezzi sono stati ufficialmente consegnati». «La nostra Petizione Popolare per l’Inclusione del settembre scorso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Servizio ‘Amico bus’ rinnovato a Pomezia, la Coscioni: «Ancora troppi punti critici». E invia le proposte al Comune - Sunny77 : @SgrazX Chi ti chiede un lavoro deve essere pronto a pagare: sarai tu a decidere se farlo gratis o no. Chi dà per s… - codeghino10 : RT @La7tv: #lariachetira @antonellocapor2 (Il Fatto Quotidiano) sulle parole del leader sovranista olandese 'Non un centesimo all'Italia':… - La7tv : #lariachetira @antonellocapor2 (Il Fatto Quotidiano) sulle parole del leader sovranista olandese 'Non un centesimo… - RamaMat1 : @di_meb Se pensi che sia follia, brinda con me allora ?? Ripeto...#Benetton FUORI dal Cdm, se ti vuoi attaccare al f… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio ‘Amico Nòm, cognòm e scötöm Valle Sabbia News