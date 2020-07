Serie A, Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Juventus di Maurizio Sarri sarà impegnata questa sera ore 21:45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi, gara fondamentale in chiave scudetto per i bianconeri, attualmente a +8 sulla Lazio. Di fronte Ronaldo e compagni si troveranno una squadra in splendida forma, capace nell’ultimo turno di strappare i 3 punti all’Olimpico proprio … L'articolo Serie A, Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni Leggi su dailynews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - DiMarzio : Le possibili scelte di #Sarri in vista di #SassuoloJuve - GoranKucar : RT @SportsChatPlace: Sassuolo vs. Juventus 7/15/20 Serie A Soccer Pick, Odds, and Prediction - juventibus : RT @PassioneCalc10: Torna tra i convocati proprio nella gara contro quel Sassuolo che lo lanciò in Serie A. Bentornato @Merihdemiral ????????… -