Serie A, arbitri posticipi trentatreesima giornata: Spal-Inter a Giua, Rocchi per Torino-Genoa (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Aia ha reso note le designazioni per i posticipi della trentatreesima giornata di Serie A. Ecco chi sono dunque gli arbitri che dirigeranno le sfide del giovedì: si parte con lo scontro salvezza Torino-Genoa che verrà affidato a Gianluca Rocchi di Firenze con Mazzoleni al Var, mentre Spal-Inter sarà diretta da Antonio Giua di Olbia con Doveri al Var. Queste le designazioni complete delle due sfide. Torino – Genoa Giovedì 16/07 h. 19.30 Rocchi Gianluca (Firenze) BINDONI Daniele (Venezia) – LO CICERO Alessandro (Brescia) IV: MARIANI Maurizio (Aprilia) VAR: MAZZOLENI Paolo Silvio (Bergamo, VAR PRO) AVAR: ... Leggi su sportface

