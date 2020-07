Palermo sotto una bomba d’acqua, per Salvini l’importante ora è attaccare il sindaco Orlando: «Pensa solo agli immigrati e dimentica i cittadini» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Neanche il tempo di contare le vittime e di mettere in salvo tutte le persone coinvolte che la Bestia di Salvini già è in moto. Il video comparso sui suoi social – che mostra la tremenda situazione nel capoluogo siciliano – è corredato da un attacco diretto al sindaco di Palermo, Orlando. Secondo il leader della Lega il suo Pensare eccessivamente agli immigrati gli farebbe dimenticare i cittadini di Palermo. Poco importa che le autorità stiano sottolineando l’imprevedibilità e la grandezza della bomba d’acqua che ha colpito la città, lo sciacallaggio rimane sempre al primo posto. LEGGI ANCHE >>> La ... Leggi su giornalettismo

