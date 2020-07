Ordinavano torture ai bambini in streaming live: denunciati due giovani piemontesi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Violenze sessuali e torture varie ai bambini, tutto a pagamento e “su ordinazione” nel deep web. Arrestati due giovani ragazzi residenti in Piemonte Non ci sono parole per descrivere certe scene a dir poco orripilanti. Un’autentica scena da film horror quella ricostruita dai carabinieri del nucleo investigativo del comando Provinciale di Siena. Attraverso il deep web, alcune persone pagavano per “ordinare” come se fossero al ristorante sevizie nei confronti di bambini. A fare questo sono stati rintracciati una ragazza e un ragazzo di 17 anni ex compagni di scuola e residenti in Piemonte, i quali sono stati denunciati non solo per pedo-pornografia, ma anche per istigazione a delinquere. I due però non sono soli, e nel registro del nucleo investigativo e del ... Leggi su bloglive

