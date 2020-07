MotoGp, Marquez vola nei test di Jerez, Rossi ottimo terzo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Jerez - La MotoGp riparte da dove si era fermata ovvero dal dominio di Marc Marquez e della sua Honda. Il campione del mondo in carica ha fatto registrare il miglior tempo al termine della sessione ... Leggi su corrieredellosport

Oggi, a 41 primavere, può vantare numeri da capogiro, che non basteranno però a frenare l'ancora giovane e letale Marc Marquez. LA CARRIERA Valentino ... 1 in 500 e 6 in MotoGP). Il rovescio della ...JEREZ – Marc Marquez e la sua Honda sembrano non aver sofferto minimamente di questi lunghi mesi di stop e ripartono da dove avevano finito ossia dominando la scena della MotoGP. Il campione del mondo ...