L'Inter asseconda Conte: idea Kanté del Chelsea per la prossima stagione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte hanno stemperato la tensione in casa Inter, dove si respirava da giorni un'aria pesante anche in vista del futuro. "Sono qui per un progetto triennale e sono felice", ha detto l'allenatore nerazzurro al termine della sfida contro il Torino. Tutto dipenderà dal mercato estivo. Il primo colpo è già stato piazzato, ma Achraf Hakimi non sarà certamente l'ultimo. Nel mirino del club ci sono anche Sandro Tonali del Brescia e Marash Kumbulla dell'Hellas... Leggi su 90min

valerionicastro : L'Inter ha fatto anche cose buone. (e quando trovi una come @valedest93 che asseconda la tua ludopatia, allora hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter asseconda CdS - L'Inter accontenta Conte: Marotta e Ausilio prenderanno Dzeko Fcinternews.it Inter, guai per Brozovic | Ritirata la patente: i dettagli

Dai problemi sul campo a quelli extra-campo in cui torna protagonista Marcelo Brozovic, peraltro uno dei big messi in discussione in questi ultimi giorni. Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, a ...

Blog: Sarri va cacciato per primo e poi tanti altri dopo di lui

Cosa ci resta di questo Juve-Atalanta? Anzi, più in generale della Juventus sarriana pre e post covid? Il Nulla! Una marea di passaggi sterili e zero tiri in porta o quasi da dentro l'area e gol che a ...

Dai problemi sul campo a quelli extra-campo in cui torna protagonista Marcelo Brozovic, peraltro uno dei big messi in discussione in questi ultimi giorni. Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, a ...Cosa ci resta di questo Juve-Atalanta? Anzi, più in generale della Juventus sarriana pre e post covid? Il Nulla! Una marea di passaggi sterili e zero tiri in porta o quasi da dentro l'area e gol che a ...