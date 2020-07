La grande caccia a "Rambo" in fuga nella Foresta Nera (Di mercoledì 15 luglio 2020) Daniel Mosseri Elicotteri, cani e 1.500 poliziotti sulle tracce di un 31enne: "È molto pericoloso e armato fino ai denti" Giardinetti chiusi e piscine sbarrate a Oppenau e dintorni. nella città del Baden-Württemberg, a 35 chilometri dalla francese Strasburgo, non è tornato il coronavirus. È stata invece la polizia a invitare la popolazione locale a usare la massima prudenza, evitando le passeggiate a piedi o le escursioni in bicicletta nelle zone isolate. La regione è quella della Foresta Nera, un distretto altamente turistico che le autorità vogliono improvvisamente sgombro dagli amanti del trekking per proseguire in una massiccia caccia all'uomo. Poliziotti e teste di cuoio sono sulle tracce di Yves Etienne Rausch, così lo ha identificato la Bild, un ... Leggi su ilgiornale

