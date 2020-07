Genoa, carica Nicola: “A Torino con grinta ed entusiasmo, vogliamo la salvezza. Criscito e Sturaro…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Scalda i motori il Genoa.Si prepara a scendere in campo la formazione di Davide Nicola che, domani sera, affronterà in trasferta il Torino di Moreno Longo. Impegno analizzato alla vigilia proprio dal tecnico del Grifone, Davide Nicola, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club."vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. L'atteggiamento non deve cambiare mai. Indipendentemente dalla squadra l'atteggiamento della squadra non deve cambiare mai. C'è la volontà e la voglia di proporre un Genoa aggressivo e propositivo. Questo è l'unico dato di fatto. Un gruppo unito e motivato fa la differenza in qualsiasi ... Leggi su mediagol

Mediagol : Genoa, carica Nicola: 'A Torino con grinta ed entusiasmo, vogliamo la salvezza. Criscito e Sturaro...' - gnomini : RT @buoncalcio: #Genoa #Perin: “Finalmente una vittoria, ci dà carica e morale” - buoncalcio : #Genoa #Perin: “Finalmente una vittoria, ci dà carica e morale” - internewsit : Il Genoa batte la SPAL 2-0, Pandev suona la carica! Lotta salvezza accesa - - primocanale : Genoa: la carica dei giocatori sui social ma la crisi è profonda -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa carica Genoa, carica Nicola: “A Torino con grinta ed entusiasmo, vogliamo la salvezza. Criscito e Sturaro…” Mediagol.it Torino, dura contestazione dei tifosi: striscioni al Filadelfia contro squadra e società

I tifosi del Torino sono stufi. Dopo l'ennesima sconfitta, quella del ‘Meazza' contro l'Inter che ha portato i granata sempre più in basso in zona retrocessione, ecco lo sfogo del popolo granata. "Non ...

Genoa, Nicola: "Criscito e Sturaro verso il recupero. Possiamo rialzarci"

Domani sera il Genoa andrà a casa del Torino per lo scontro salvezza. Nicola carica i suoi: "Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di ...

I tifosi del Torino sono stufi. Dopo l'ennesima sconfitta, quella del ‘Meazza' contro l'Inter che ha portato i granata sempre più in basso in zona retrocessione, ecco lo sfogo del popolo granata. "Non ...Domani sera il Genoa andrà a casa del Torino per lo scontro salvezza. Nicola carica i suoi: "Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di ...