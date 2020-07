Fiumicino: minorenni adescati nei luoghi della movida, ma nessuno interviene (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non è un luogo immaginario, a Fiumicino, il Paese dei Balocchi. Esiste realmente. E attira ogni sera decine di giovani e giovanissimi che come nel libro di Collodi non sanno resistere alla tentazione dello spasso senza freni. E, dopo la mezzanotte, si scatenano. Ubriacandosi – in barba a tutte le normative – con birra, cocktails e vodka in quantità per poi aggirarsi sul lungomare a vandalizzare, spaccare bottiglie, distruggere. Non sono bastati, al nostro moderno Mangiafuoco (il titolare della rivendita) i trentamila euro di sanzione che le forze dell’ordine gli hanno comminato qualche settimana fa per aver infranto le norme anti-Covid e avere somministrato ai suoi avventori cibo e bevande scadute. L’uomo, uno straniero sulla cinquantina, non solo perservera nell’illegalità, ma addirittura si fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino: minorenni adescati nei luoghi della movida, ma nessuno interviene -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino minorenni Fiumicino: minorenni adescati nei luoghi della movida, ma nessuno interviene Il Corriere della Città Fiumicino: minorenni adescati nei luoghi della movida, ma nessuno interviene

Non è un luogo immaginario, a Fiumicino, il Paese dei Balocchi. Esiste realmente. E attira ogni sera decine di giovani e giovanissimi che come nel libro di Collodi non sanno resistere alla tentazione ...

Aggressione con bottiglie rotte a Fregene, 17enne denunciato per tentato omicidio

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno dato un volto al giovane che, alle prime luci di domenica mattina, al culmine di una lite, scaturita per futili motivi, ha impugnato una botti ...

Non è un luogo immaginario, a Fiumicino, il Paese dei Balocchi. Esiste realmente. E attira ogni sera decine di giovani e giovanissimi che come nel libro di Collodi non sanno resistere alla tentazione ...Fiumicino – I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno dato un volto al giovane che, alle prime luci di domenica mattina, al culmine di una lite, scaturita per futili motivi, ha impugnato una botti ...