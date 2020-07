Condannato a 24 anni Sy,dirottò e incendiò bus con 50 ragazzi (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte d'Assise di Milano ha Condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell'anno scorso, a san Donato Milanese, dirottò e incendiò un autobus. A bordo c'era una ... Leggi su tg.la7

Nelle famiglie delle vittime di Sy niente è più come prima: c'è chi non sale in pullman, sugli autobus, in metropolitana e nemmeno in ascensore. Molti sono ancora in cura dallo psicologo I genitori di ...