Avezzano, incendio in azienda rifiuti: nube nera sulla città (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avezzano, incendio in un’azienda di rifiuti della città abruzzese: una nube nera invade tutta la città. Vigili del Fuoco al lavoro da ore per spegnere il rogo Ad Avezzano, in Abruzzo si è scatenato un incendio in un’azienda rifiuti della città. E’ scoppiato nella zona industriale della città, in un grande centro di riciclo di rifiuti. I capannoni della società Cassinelli sono andati completamente distrutti ed ingenti sono i danni. Altri depositi infatti sono stati avvolti dalle fiamme, compresi quelli dell’azienda Italsav ex Kidco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito; almeno una ventina gli uomini impiegati sul ... Leggi su bloglive

