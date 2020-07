Anna Pettinelli a Io e Te rivela una cosa del tronco di Temptation Island Vip (Foto) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con ospite Anna Pettinelli a Io e Te oggi Pierluigi Diaco non poteva lasciarsi sfuggire qualche domanda su Temptation Island Vip (Foto). La Pettinelli ha partecipato al reality di Canale 5 l’anno scorso con il suo compagno, Stefano. Ricordiamo tutti le lacrime che bagnavano i suoi capelli rosa, la disperazione dettata dalla gelosia mentre Stefano era ignaro di tutto. Come dimenticare l’incontro sul tronco, il falò di confronto di Anna Pettinelli e Stefano. Di quel tronco a Io e Te rivela che quei 20 minuti visti in tv dal pubblico in realtà sono stati ben 3 ore. Confida che Alessia Marcuzzi e tutti gli altri erano avvolti nelle coperte, del tutto infreddoliti fino alle 5 del ... Leggi su ultimenotizieflash

italiaserait : Anna Pettinelli, età e storia con Stefano Macchi dell’ex concorrente di Temptation Island - tempoweb : #AnnaPettinelli a #IoeTe spara il retroscena: la #Marcuzzi a #TemptationIsland... - zazoomblog : Chi è Anna Pettinelli speaker di RDS: età biografia e curiosità - #Pettinelli #speaker #biografia - Luna60Angela : Vogliamo parlare della bellezza del compagno della Pettinelli? E Brava Anna?? #ioete - suaperfidia : Davvero esilarante la corsettina con pepe nel sedere e coda di paglia a strascico del compagno di Anna Pettinelli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Pettinelli Anna Pettinelli, gaffe con la Ricciarelli 'Si può vivere senza figli?'/ Katia: 'io..' Il Sussidiario.net Anna Pettinelli a Io e Te rivela una cosa del tronco di Temptation Island Vip (Foto)

Con ospite Anna Pettinelli a Io e Te oggi Pierluigi Diaco non poteva lasciarsi sfuggire qualche domanda su Temptation Island Vip (foto). La Pettinelli ha partecipato al reality di Canale 5 l’anno ...

Io e Te, Anna Pettinelli confessa: “Temptation Island? Ancora mi rode”

Anna Pettinelli, figura storica dell’intrattenimento musicale sia in radio che in televisione, è stata ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi, mercoledì 15 luglio, di Io e Te. La conduttrice, ...

Con ospite Anna Pettinelli a Io e Te oggi Pierluigi Diaco non poteva lasciarsi sfuggire qualche domanda su Temptation Island Vip (foto). La Pettinelli ha partecipato al reality di Canale 5 l’anno ...Anna Pettinelli, figura storica dell’intrattenimento musicale sia in radio che in televisione, è stata ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi, mercoledì 15 luglio, di Io e Te. La conduttrice, ...