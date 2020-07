American Airlines avverte, a rischio 25.000 posti (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 15 LUG - American Airlines avverte: 25.000 posti di lavoro sono a rischio quando scadranno gli aiuti pubblici concessi al settore del trasporto aereo per la crisi del coronavirus. I ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - American Airlines avverte: 25.000 posti di lavoro sono a rischio quando scadranno gli aiuti pubblici concessi al settore del trasporto aereo per la crisi del coronavirus. I ...New York, 12 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - Le compagnie aeree statunitensi United e American Airlines hanno deciso di cancellare i prossimi voli verso e da Hong Kong, dopo che le autorità della regione ...