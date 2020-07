Alex Zanardi, attesa per il risveglio: gli aggiornamenti sulle sue condizioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’è attesa per la decisione dei medici: nei prossimi giorni potrebbe iniziare il risveglio di Alex Zanardi, in coma dallo scorso 19 giugno Potrebbero essere giorni decisivi per il risveglio di Alex Zanardi. Il campione paraolimpico è in coma dallo scorso 19 giugno, quando durante la manifestazione Obiettivo Tricolore con la sua handbike ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un camion. Mentre sul fronte indagini si continua a lavorare, dal punto di vista medico si attende la decisione sull’uscita dal coma farmacologico dell’ex pilota di Formula 1. Dopo i tre interventi chirurgici cui è stato sottoposto presso il policlinico Scotte di Siena, Zanardi resta in gravi condizioni ... Leggi su bloglive

TOSADORIDANIELA : RT @riktroiani: Alex #Zanardi ha trascorso un'altra notte nella terapia intensiva del Policlinico di Siena. Si attende che l'equipe medica… - Kottomano : RT @riktroiani: Alex #Zanardi ha trascorso un'altra notte nella terapia intensiva del Policlinico di Siena. Si attende che l'equipe medica… - MonicaMofanta : RT @riktroiani: Alex #Zanardi ha trascorso un'altra notte nella terapia intensiva del Policlinico di Siena. Si attende che l'equipe medica… - Man115tn1 : RT @riktroiani: Alex #Zanardi ha trascorso un'altra notte nella terapia intensiva del Policlinico di Siena. Si attende che l'equipe medica… - Ilconservator : RT @riktroiani: Alex #Zanardi ha trascorso un'altra notte nella terapia intensiva del Policlinico di Siena. Si attende che l'equipe medica… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Alex Zanardi, cresce l'attesa per il tentativo di risveglio dopo il terzo intervento chirurgico Corriere dell'Umbria Alex Zanardi, cresce l'attesa per il tentativo di risveglio dopo il terzo intervento chirurgico

Alex Zanardi, cresce l'attesa per il risveglio. L'ex pilota di Formula 1 ha trascorso un'altra notte nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ...

Test MotoGP Jerez: Marquez comanda, Rossi graffia nel finale ed è 3°

ORE 11:37 - Marc Marquez ha dunque aperto il lungo weekend che porterà al primo Gran Premio della stagione facendo immediatamente capire quali siano le sue intenzioni. I problemi del Qatar legati in p ...

Alex Zanardi, cresce l'attesa per il risveglio. L'ex pilota di Formula 1 ha trascorso un'altra notte nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ...ORE 11:37 - Marc Marquez ha dunque aperto il lungo weekend che porterà al primo Gran Premio della stagione facendo immediatamente capire quali siano le sue intenzioni. I problemi del Qatar legati in p ...