Torino, uccide entrambi i genitori e poi si dà alla fuga: arrestato Daniele Ferrero (Di martedì 14 luglio 2020) uccide entrambi i genitori al culmine di una lite e poi si dà alla fuga. Il killer si chiama Daniele Ferrero, 30 anni. Le vittime sono Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e la moglie, Giuseppina Valetti, 50 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Torino. Rivoli (Torino), uccide entrambi i genitori: arrestato Daniele Ferrero Secondo … L'articolo Torino, uccide entrambi i genitori e poi si dà alla fuga: arrestato Daniele Ferrero Teleclubitalia ... Leggi su teleclubitalia

