Roma, pronto il prolungamento di contratto per Pellegrini (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe deciso di prolungare il contratto al centrocampista Lorenzo Pellegrini La Roma ha deciso di prolungare il contratto al proprio centrocampista e vice capitano, Lorenzo Pellegrini per poi metterlo al centro del progetto futuro. L’indiscrezione è stata detta da Paolo Assogna in collegamento dal centro sportivo di Trigoria. In questo modo il club giallorosso blinda il proprio giocatore. Il centrocampista è infatti richiesto da molte società, estere e italiane. Queste dovranno però attendere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 66/2020. Prima estrazi ...

Mercato Roma Diawara piace in Premier. L’Inter ci riprova per Dzeko

Mercato Roma Diawara – Con il campionato che volge al termine e il quarto posto quasi impossibile da raggiungere, il mercato della Roma partirà dalla cessione di alcuni giocatori. Se per Under è sempr ...

