Panico in un supermercato di Cagliari: immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Galici Momenti di terrore a Cagliari, dove un immigrato minaccia dipendenti e clienti di un supermercato con un oggetto, poi scagliato con violenza contro di loro Momenti di alta tensione a Cagliari, dove un immigrato ha fatto irruzione in un supermercato sul lungomare cittadino armato di quella che sembra essere una verga flessibile. All'interno erano presenti clienti e dipendenti del negozio che, terrorizzati, sono stati costretti a chiudersi all'interno. La denuncia, con video girato da uno dei clienti, è stata fatta da Massimo Bitonci ex Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze durante il governo gialloverde. Le immagini condivise dal politico della Lega mostrano un ... Leggi su ilgiornale

