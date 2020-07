Non è vero che in un supermercato di Roma sono in vendita le teste di cane (Di martedì 14 luglio 2020) Da qualche giorno, tra social network e chat Whatsapp (ma anche Telegram), sta circolando una fotografia con un racconto privo di qualsiasi verità. Si parla di un supermercato Romano – nel quartiere Esquilino (non a caso quello più multietnico della capitale) – che starebbe vendendo teste di cane al bancone del reparto macelleria. Un comportamento che sarebbe fuori legge dato che nel nostro Paese non è consentito vendere e mangiare carne di animali domestici. E, infatti, si tratta di una fake news con un’immagine che risale addirittura al 2013 e che non è stata scattata in Italia. LEGGI ANCHE > Perché Salvini non ha ancora cancellato la foto fake del pakistano nudo dai suoi profili social? Il testo che accompagna la fotografia, che abbiamo provveduto a ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : CASELLATI ATTACCA CONTE CON LE FAKE NEWS “La proroga allo stato d’emergenza andrà in Aula”, ma non è vero: il voto… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO La #Casellati annuncia il voto martedì sullo #statodemergenza fino a fine anno, ma non è vero.… - AlbertoBagnai : Siategli vicini… A dire il vero non ricordo perché l’ho fatto, ma sono sicuro che presto lo farete anche voi… - Lu_Cassano : @museodiemozioni Si è vero ma non lo sapevo è meraviglioso Grazie dell’informazione - sailoratena : eh già io mi invento le cose, non è vero che hanno scritto un articolo stamattina alle sei dicendo che 'il corpo po… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Inter-Torino 3-1 , pagelle: Godin ritrovato, Lautaro vero; Sirigu non sbaglia Corriere della Sera Scuola: la posizione critica dei Cobas: La scuola che produce non è quella asservita alla produttività

La sciagurata scelta politica di battere cassa sulla Scuola e di renderla funzionale alle istanze di un “mercato del lavoro” ipostatizzato dalla propaganda ma in realtà respingente quando non ...

La denuncia dei vigili del fuoco: “Sede di Amandola inadeguata e non baricentrica”

AMANDOLA – Il coordinamento sindacale dei vigili del fuoco torna a sensibilizzare e informare i cittadini del Piceno e Fermano sulla problematica della dislocazione di un distaccamento dei Vigili del ...

La sciagurata scelta politica di battere cassa sulla Scuola e di renderla funzionale alle istanze di un “mercato del lavoro” ipostatizzato dalla propaganda ma in realtà respingente quando non ...AMANDOLA – Il coordinamento sindacale dei vigili del fuoco torna a sensibilizzare e informare i cittadini del Piceno e Fermano sulla problematica della dislocazione di un distaccamento dei Vigili del ...