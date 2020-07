MotoGP, Dovizioso: “La clavicola? Buone sensazioni, ora sto bene” (Di martedì 14 luglio 2020) Ancora un giorno di attesa prima dei test IRTA in programma mercoledì 15 luglio a Jerez de la Frontera. La MotoGP è pronta a ripartire e tra tutti i protagonisti spicca certamente Andrea Dovizioso, al rientro dopo il problema alla clavicola rilevato durante una gara di motocross poche settimane fa. “Finalmente è giunto il momento che tutti noi piloti stavamo aspettando da mesi – ha spiegato il pilota della Ducati -. Inizia il Mondiale e questa è una grande notizia per tutti. Dopo l’operazione alla clavicola ho continuato a lavorare duramente per cercare di arrivare in forma all’appuntamento di Jerez. Mi sento abbastanza bene, le mie sensazioni sono positive, ma finché non salgo in sella alla Desmosedici GP non saprò esattamente quali sono ... Leggi su sportface

