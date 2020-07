Inter, Eriksen non convince: i nerazzurri pensano a una soluzione drastica (Di martedì 14 luglio 2020) Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, non ha ancora convinto Antonio Conte Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non ha ancora convinto Antonio Conte. Il danese, dopo alcune buone prestazioni dopo la ripresa del campionato, è tornato nuovamente a deludere e l’allenatore nerazzurro lo ha tenuto in panchina nelle ultime uscite. Visti i problemi dell’ex Tottenham, l’Inter avrebbe pensato a una drastica soluzione. Come riportato da SportMediaset, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di utilizzare Eriksen come una pedina di scambio per arrivare a calciatori più funzionali al gioco di Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non ha ancora convinto Antonio Conte. Il danese, dopo alcune buone prestazioni dopo la ripresa del campionato, è tornato nuovamente a deludere e l’allenator ...

Calciomercato Inter, clamoroso: Eriksen pedina di scambio

Nel post partita di ieri Conte ha punzecchiato un po’ l’ex Tottenham, grande acquisto della scorsa sessione invernale di calciomercato: “Eriksen sta lavorando, quando abbiamo ripreso è arrivato con un ...

Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non ha ancora convinto Antonio Conte. Il danese, dopo alcune buone prestazioni dopo la ripresa del campionato, è tornato nuovamente a deludere e l’allenator ...Nel post partita di ieri Conte ha punzecchiato un po’ l’ex Tottenham, grande acquisto della scorsa sessione invernale di calciomercato: “Eriksen sta lavorando, quando abbiamo ripreso è arrivato con un ...