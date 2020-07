In Svizzera 70 nuovi contagi e due decessi (Di martedì 14 luglio 2020) Il numero complessivo dei casi sale a quota 33'016. Le vittime legate al virus sono attualmente 1'688 Leggi su media.tio.ch

In Svizzera 70 nuovi contagi e due decessi

BERNA - Altri 70 contagi, quattro ospedalizzazioni e due decesso. Sono questi i dati sulla pandemia in Svizzera nelle ultime ventiquattro ore. È quanto si evince dall'odierno bollettino diffuso dall'U ...

