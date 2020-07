Il Grest sospeso a Orzinuovi per il Coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Un gruppo estivo (Grest) è stato sospeso a Orzinuovi dopo che una partecipante è stata dichiarata positiva al Coronavirus SARS-COV-2. La persona sta bene ed è totalmente asintomatica mentre l’attività è stata interrotta da ieri e tutti i partecipanti sono stati sottoposti al test del tampone. Il Grest sospeso a Orzinuovi per il Coronavirus QuiBrescia racconta che a essere trovata positiva è stata una ragazzina che prima di sottoporsi a un intervento chirurgico di routine in un ospedale aveva eseguito il test del tampone come da protocollo. Per questo l’attività è stata sospesa e tutti i contatti (quindi anche gli educatori) sono sottoposti al test del tampone i cui risultati sono ... Leggi su nextquotidiano

