Divya Chouksey l’attrice è morta a soli 29 anni “Sto morendo, ciao” (Di martedì 14 luglio 2020) E’ morta a soli 29 anni Divya Chouksey, l’attrice aveva un cancro, poco prima di morire ha pubblicato un post in cui annunciava di stare passando a miglior vita Scomparsa a soli 29 anni, l’attrice Divya Chouksey da tempo soffriva di cancro. Il 12 luglio ha perso la sua battaglia e come ha detto poche ore prima della morte è passata ad una vita di non sofferenza. Cugina dell’attore Amrish Verma, ha dato personalmente la notizia di quello che stava accadendo. Figlia di Mohan Chouksey e sorella di Pallavi, celebri avvocati, della famiglia di Divya fa parte anche il fratello Mayank. L’attrice aveva completato le scuole a Bhopal e si era laureata a Delhi, poi era andata ... Leggi su kontrokultura

L'attrice Divya Chouksey è deceduta a causa di un cancro domenica 12 luglio. Aveva 30 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dai suoi parenti e amici sui loro account sui social media.

