Cragno è un portiera saracinesca (Di martedì 14 luglio 2020) Top Bonazzoli(Sampdoria) sostituisce un evanescente Ramirez alla fine del primo tempo. Lotta come un leone su tutti i palloni. Nello stretto è una furia imprendibile. Indirizza la partita con una rovesciata capolavoro che vale il momentaneo 2-1 per la squadra doriana Cragno(Cagliari) gode di un ottimo momento di forma. È un portiera saracinesca. A parte i due legni colpiti dai salentini, salva in diverse occasioni, con interventi decisivi la squadra sarda. Ancora una volta è l’estremo difensore a regalare punti alla squadra. Malinovski(Atalanta) sostituisce un esausto Gomez al minuto 68. Sfiora subito il goal ne segna uno stupendo con il destro poi ci prova ancora. Un lusso averlo come dodicesimo o tredicesimo uomo Flop Handanovic(Inter) giornata no per il portiere nerazzurro. Commette un errore ... Leggi su ilnapolista

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha commentato la prestazione contro il Lecce in vista del match di mercoledì con la Sampdoria. PRESTAZIONE – «Sono contento. Mi mancavano il campo e le sensazion ...

E’ questo il Lecce che tutti speravano di ritrovare dopo la vittoria sulla Lazio, ma per alcuni versi è anche la squadra che non ti aspetti. Soprattutto in fase difensiva. Cagliari-Lecce finisce 0-0 m ...

