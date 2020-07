Cecina, malore per 4 minori in acquapark: erano entrati con alcol (Di martedì 14 luglio 2020) Quattro minori si sono sentiti male dentro un parco acquatico nel Livornese, all'Acqua Village Cecina, e sono stati soccorsi dagli assistenti ai bagnanti che, immediatamente intervenuti, hanno chiamato i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine. A renderlo noto è stata la proprietà della struttura. L'episodio è accaduto verso le 13. "entrati con alcol acquistato all'esterno" La causa del malore potrebbe essere legata al consumo d'alcol: "Ci siamo subito resi conto che i ragazzi avevano bevuto - spiegano dalla proprietà del parco acquatico - Abbiamo scoperto dopo, che erano entrati con dell'alcol acquistato all'esterno prima di entrare nel parco. Una volta dentro si sono sistemati in una zona appartata e poco ... Leggi su tg24.sky

