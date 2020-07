Anche in Lombardia non è più obbligatoria la mascherina all'aperto (Di martedì 14 luglio 2020) Niente mascherina all'aperto nemmeno più in Lombardia. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha messo a punto la nuova ordinanza – che sarà firmata oggi – che rimuove finalmente dal 15 luglio l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, fatta eccezione per le situazioni nelle quali non é possibile mantenere il distanziamento con altre persone. La mascherina va quindi portata con sé, Anche perché permane l'obbligo di indossarla nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto. Niente mascherina ma distanziamento La precedente ordinanza, promulgata il 29 giugno scorso, sanciva l'obbligo di mascherina (o di altri strumenti per coprire bocca e naso come ... Leggi su gqitalia

Agenzia_Ansa : #'Ndrangheta, arrestato consigliere comunale Varesotto. Anche capo clan e altri tre. Per infiltrazioni in settore r… - ilpost : Otto persone vicine alla ’ndrangheta sono state arrestate in Lombardia nell’ambito di un’indagine per frode fiscale… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Lombardia: via libera a calcetto, sport di contatto e discoteche #coronavirus - Sabina1956 : RT @XMERIDIO78: #Ndrangheta e rifiuti, anche oggi hanno arrestato uno della lista civica, il consigliere comunale Paolo #Efrem. https://t… - rolanda_rolandi : RT @vitcastagna: Cittadini che pagano le tasse, spolpati e recentemente anche più mazziati del consueto. “Del PIRELLONE, o della VERGOGNA.”… -