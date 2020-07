Zaniolo: «Il gol mi dà morale e fiducia. Ringrazio i tifosi per il sostegno» (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicolò Zaniolo ha parlato ai canali ufficiali della Roma in vista dell’impegno contro il Verona: le sue parole Nicolò Zaniolo ha parlato ai canali ufficiali della Roma in vista dell’impegno contro l’Hellas Verona ed è tornato sul gol segnato contro il Brescia. Le sue parole. GOL – «A che posto l’avevo messo nella lista dei desideri? Prima di tutto, volevo tornare in campo, ma il gol era senza dubbio ai primi posti, perché ti dà una grossa spinta per affrontare le prossime partite, ti dà fiducia, ti dà morale e soprattutto è servito alla squadra per vincere la partita di sabato Sono contentissimo». VERONA – «Che Roma troverà? Quella delle ultime due partite. Dopo un primo momento di blackout abbiamo ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Triplice fischio!?? Nella ripresa sblocchiamo il risultato e facciamo tre gol. ?? ?? Fazio ?? Kalinic ?? Zaniolo… - angelomangiante : Un crociato rotto, le lacrime sul campo, l'operazione, sei mesi lontano dalle partite e ora un grande gol di poten… - yagosabuncuoglu : Perotti asist, Zaniolo gol... - Ag_RiverFlash : ZANIOLO TORNA AL GOL DOPO 204 GIORNI, LA ROMA PASSA A BRESCIA (0-3) - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gioia Zaniolo 'che bello il gol, ora manca solo il tifo' Talento della Roma: 'Grazie a tutti per sostegno, ci mancate' -