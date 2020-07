Una “pensione da mito”: la mossa di Atene per attrarre i più anziani (Di lunedì 13 luglio 2020) Non esiste solo il dumping fiscale sui grandi patrimoni e sui profitti delle imprese. In un’Europa all’ombra delle recessione, dove i patrimoni dei più anziani sono superiori a quelli dei giovani, la terza età è ormai una sorgente di reddito e consumi. Lo sa bene il Portogallo che da anni ha promosso una politica di incentivi fiscali vantaggiosi per attrarre i pensionati da tutta Europa che possono così, nel paese atlantico, vivere a degli standard impensabili nei paesi di appartenenza. E lo sa Atene che, sull’onda dell’esempio portoghese, ha varato una proposta di legge per tassare appena il 7% il reddito ricavato da pensioni o attività produttive per dieci anni per tutti i pensionati che decideranno di trasferire la loro sede fiscale nel Paese Ellenico. Repubblica ricorda che ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : #Salvini a #cartabianca: 'Ditemi una cosa, una riforma, che ha fatto in un anno il governo Pd e i 5 Stelle. Noi chi… - KhaleesiBrunet : @reowyn_ Ho lavorato, con mia madre, da una coppia di marito e moglie e avevano, insieme, la bellezza di 3500 euro… - giornalettismo : Dopo il Portogallo anche la Grecia è pronta ad abbassare le sensibilmente le tasse per attrarre i pensionati - CoseNostre_OL : Quando passato e futuro camminarono insieme di: Vittorio Mosca - guscabin : RT @AndreaBitetto: Riforma dell’ Art. 1 Cost. L’Italia e’ una repubblica democratica fondata sulla pensione. -