"Un fiore per Cami" raccolta fondi per la ricerca sui tumori rari alla memoria di un'artista (Di lunedì 13 luglio 2020) Si chiama "Un fiore per Cami" la raccolta fondi attivata sul sito dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) da amiche, amici e famiglia di Camilla Pietropaoli, 31enne scomparsa all'Aquila lo scorso 4 luglio a causa di un tumore raro. La morte della giovane, nota come artista e artigiana – aveva un laboratorio di eco-design e produceva gioielli con materiale di riciclo – ha scosso nei giorni scorsi la comunità. Anche per questo è stato attivato un fondo di solidarietà in (...)

