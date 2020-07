Trovato un cadavere decapitato in un casolare nel Napoletano (Di lunedì 13 luglio 2020) Un uomo di 83 anni, Alfredo Apuzzo, è stato Trovato morto in un terreno adiacente a un casolare in via Cigliano, al civico 94 a Pozzuoli, comune in provincia di Napoli. L’uomo abitava a pochi metri dal luogo del ritrovamento del cadavere, nel casolare fatiscente. La salma era in avanzato stato di decomposizione. In particolare il cranio non era vicino al corpo ma distante 5 metri e questo ha spinto la procura di Napoli ad aprire una indagine e disporre l’autopsia. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli e dalla Squadra Mobile di Napoli.L’uomo, di nazionalità italiana, viveva in precarie condizioni igieniche nel rudere che si trova a poca distanza dal luogo del ritrovamento. La salma è stata sequestrata dagli inquirenti. Sentiti già alcuni ... Leggi su huffingtonpost

Un uomo di 83 anni, Alfredo Apuzzo, è stato trovato morto in un terreno adiacente a un casolare in via Cigliano, al civico 94 a Pozzuoli, comune in provincia di Napoli. L’uomo abitava a pochi metri da ...

