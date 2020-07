Scuola, Azzolina “a settembre riapriremo in sicurezza” (Di lunedì 13 luglio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – “Un tavolo tecnico per analizzare i punti che stiamo affrontando sull'intero territorio nazionale, è importante capire il fabbisogno dei singoli territori, sia in termini di arredi che di organico. Auspico una collaborazione con gli Enti locali e gli Uffici scolastici regionali perchè se remiamo tutti dalla stessa parte, potremo riaprire le scuole a settembre in sicurezza e in presenza”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Lucia Azzolina, a margine di un tavolo di lavoro tenutosi presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro. “Il Governo ha lavorato in questi mesi per garantire la sicurezza di tutti – ha continuato – come, ahimè, abbiamo già dimostrato quando siamo stati costretti a chiudere le scuole. Ci sono esperienze molto ... Leggi su iltempo

s_parisi : Ora Fioramonti attacca Azzolina all'insegna del chi assume di più. Scuola ridotta ad agenzia di collocamento, voto… - LegaSalvini : L'ULTIMA IDIOZIA DELLA AZZOLINA: SCUOLA, STUDENTI NON LAUREATI PROF ALLE MATERNE E ALLE ELEMENTAR - fanpage : La Ministra #Azzolina attacca #Salvini: 'È l'antipolitica. Parlando alle famiglie e dicendo i vostri figli non rien… - lucialeone70 : RT @M5SGiorgio: La domanda di #LuciaAzzolina in TV: 'ma quale curriculum puó vantare [il #CazzaroVerde della Frega] #Salvini?' https://t.co… - nestquotidiano : Scuola, Azzolina “a settembre riapriremo in sicurezza” -