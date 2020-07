Roma, incidente sul Raccordo Anulare. Interviene l’elisoccorso (Di lunedì 13 luglio 2020) incidente a Roma sul Grande Raccordo Anulare: motociclista ferito e soccorso con l’elicottero, gli ultimi aggiornamenti Grave incidente a Roma sul Grande Raccordo Anulare (GRA), all’altezza del km 21. Un’automobile ed una moto si sono scontrate e il conducente del mezzo a due ruote è volato dal mezzo. Non sono al momento note le condizioni di salute del motociclista. Sul posto oltre a Polizia e ANAS è arrivato anche un elicottero del 118 per permettere le operazioni di soccorso dei feriti. Al momento si registrano 5 km di coda tra la Nomentana e la Salaria, e si circola sulla complanare per consentire le operazioni di soccorso. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini. Solo 10 giorni fa ... Leggi su bloglive

??#Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????code tra Nomentana e Salaria > esterna ???L'incidente, su cui sono in corso…
A1 Roma-Napoli Coda di 2 km tra Ceprano e Frosinone per Ripristino incidente Entrata consigliata verso...
A1 Roma-Napoli code per 2 km causa ripristino incidente tra Svincolo Ceprano (Km 642) e A1 Svincolo Frosinone (Km…
Grande Raccordo Anulare, grave incidente all'uscita di via Salaria
#Roma - Raccordo Anulare #incidente risolto ora code in diminuzione altezza Salaria > esterna

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente Incidente a Tor di Quinto, auto sbanda e danneggia sottopasso RomaToday Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso in panchina e punge Ancelotti: “È stato un incidente”

Incidente Ancelottiano Ha parlato anche dell’era Ancelotti ... e che è abbastanza vicina sia a Napoli che a Roma, e che quindi è raggiungibile dai tifosi che potranno così provare a vedere da vicino i ...

Ama reagisce: "Impianto Rocca Cencia attivo e funzionante"

L’impianto TMB di Rocca Cencia è operativo e regolarmente funzionante. Il decreto di sequestro preventivo disposto dalla Procura di Roma riguarda, infatti, esclusivamente il bacino di stabilizzazione ...

