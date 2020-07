Paesaggi in movimento, immagini e versi in mostra a Massa Lubrense (Di lunedì 13 luglio 2020) di Maria Carla Tartarone In questi giorni a Massa Lubrense nel suggestivo sito di Torre Fossa Lo Papa, a cura di Maria Savarese, è in esposizione la mostra “Paesaggi in movimento” di tre artisti che hanno inteso mettere in evidenza la bellezza dei luoghi: il percorso per giungere alla Torre è arricchito da alberi che l’artista Donatella Spaziani, nota per aver già creato un analogo percorso per l’Orto Botanico di Parma, orna il sito con “La voce dei poeti”: Tra le foglie degli alberi l’artista ha sistemato piccole sculture in cui ha inserito altoparlanti dai quali si . possono ascoltare i melodici versi dei poeti. I poeti coinvolti sono Giovanna Marmo, Carmen Gallo, Vittorio Zollo, Camillo De Felice, Tommaso Ottonieri, ... Leggi su ildenaro

Napoliflash24 : Paesaggi in movimento arriva in costiera sorrentina - - il_crivello : Da oggi in Penisola sorrentina i “Paesaggi in movimento” di Spaziani, Donato e Accetta: - radioartemobile : RAM radioartemobile segnala: PAESAGGI IN MOVIMENTO Le voci dei poeti, colori, e immagini di una figura femminile si… - ilmondodisuk : Paesaggi in movimento/3 artisti per Punta Campanella: Spaziani, Donato e Accetta. La voce dei poeti s’intreccia con… - IulianoLorenza : 'Paesaggi in movimento' arriva in costiera sorrentina - -

Ultime Notizie dalla rete : Paesaggi movimento Paesaggi in movimento, immagini e versi in mostra a Massa Lubrense - Ildenaro.it Il Denaro Regionali 2020, accordo tra Pd e Movimento Puglia ambiente e lavoro per sostenere Emiliano

Si arricchisce lo schieramento del centrosinistra a sostegno di Michele Emiliano grazie all’accordo siglato ieri tra Partito democratico regionale e il movimento Puglia ambiente e lavoro in vista dell ...

Olivo Barbieri e i “selfie” a un paesaggio quotidiano e distratto

Il Monastero di Astino è un gioiello del territorio dalla storia lunga quasi mille anni. I lavori di restauro voluti dalla Fondazione Mia – congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo – propr ...

Si arricchisce lo schieramento del centrosinistra a sostegno di Michele Emiliano grazie all’accordo siglato ieri tra Partito democratico regionale e il movimento Puglia ambiente e lavoro in vista dell ...Il Monastero di Astino è un gioiello del territorio dalla storia lunga quasi mille anni. I lavori di restauro voluti dalla Fondazione Mia – congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo – propr ...