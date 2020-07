Mattinata di caos alla Baraccola, soccorsi in serie tra incidenti e un malore (Di lunedì 13 luglio 2020) Mattinata di caos in via Albertini per tre soccorsi effettuati quasi in contemporanea dal 118, dovuti a un malore e due incidenti. La Croce Gialla di Camerano è intervenuta per soccorrere un uomo che ... Leggi su anconatoday

_caos___ : RT @tutina1977: Il mood della mattinata è ma chi me l'ha fatto fare. - genovapostnews : Caos autostrade, mattinata da bollino nero: semaforo a Genova Est, chiusure su A7, A12 e A26 - infoitinterno : Caos autostrade, mattinata da bollino nero: semaforo a Genova Est, chiusure su A7, A12 e A26 -