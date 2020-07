La star di 'Glee' Lea Michele costretta a cancellarsi da Twitter dopo le minacce di morte (Di lunedì 13 luglio 2020) Non è mai stato un mistero la rivalità tra le due prime donne di 'Glee' Lea Michele e Naya Rivera, che da sempre hanno diviso il pubblico dopo il drammatico incidente della Rivera, scomparsa durante ... Leggi su tgcom24.mediaset

rtl1025 : ?? L'attrice #NayaRivera, star di #Glee, è scomparsa e si teme sia annegata in un lago della #California. Era in bar… - marika87932658 : RT @perchetendenza: #7yearswithoutcory: Perché il 13 luglio 2013 Cory Monteith, star di Glee, veniva trovato senza vita in un hotel di Vanc… - redcoldflower : RT @perchetendenza: #7yearswithoutcory: Perché il 13 luglio 2013 Cory Monteith, star di Glee, veniva trovato senza vita in un hotel di Vanc… - JadeandRiker : RT @perchetendenza: #7yearswithoutcory: Perché il 13 luglio 2013 Cory Monteith, star di Glee, veniva trovato senza vita in un hotel di Vanc… - pietro__scarpa : RT @perchetendenza: #7yearswithoutcory: Perché il 13 luglio 2013 Cory Monteith, star di Glee, veniva trovato senza vita in un hotel di Vanc… -