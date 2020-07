Gp Stiria, per la Ferrari una gara da dimenticare: la situazione è fuori controllo (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Gp di Stiria (chiamiamolo pure Austria 2) che ci consegna una Mercedes che per il momento sembra come partecipare ad un campionato a parte, e tutto alla faccia dei presunti problemi di temperature e vibrazioni di cui soffrirebbe la propria power unit. A rincorrere il solo Verstappen con la sua Red Bull, il compagno Albon, invece, sembra correre su una vettura di un altro team, sempre lontanissimo dall’olandese e mai in gara. Dimostrazione della sua mediocrità ma anche delle capacità di Verstappen di raggiungere il limite di una Red Bull migliorata, anche se in Austria, nelle passate stagioni, ha sempre dimostrato di andare forte. Per valutare, quindi, la Red Bull bisognerà aspettare di vedere le sue prestazioni su piste diverse, magari già in Ungheria si capirà se la crescita è reale e se può ... Leggi su ilfattoquotidiano

