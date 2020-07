Esercitazioni nazionali per Unità Cinofile da catastrofe a Visco. “Il Friuli ringrazia e non dimentica” (Di lunedì 13 luglio 2020) Si sono concluse a Visco le 3 giornate di esercitazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con le Unità Cinofile da catastrofe che hanno avuto inizio sabato 11 luglio. Vi hanno preso parte undici Unità Cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da tutto il Nord Italia (con la partecipazione di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte). Un addestramento necessario, scandito lungo tutto l’anno solare mese per mese per questa specialità nata nove anni fa tra le Unità Cinofile da ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico, una specialità che dopo il terremoto de L’Aquila e la partecipazione alle operazioni di ricerca dei nostri soccorritori ha condotto all’allestimento ... Leggi su udine20

simulando la realtà di una vera ricerca da catastrofe e allenandoli a rispondere con efficienza anche con l’avanzare della stanchezza Si concluderanno oggi a Visco le tre giornate di esercitazione del ...

