Ellie Goulding: «Il matrimonio mi ha dato equilibrio» (Di lunedì 13 luglio 2020) Ellie Goulding è tornata. Il 17 luglio esce Brightest Blue, il suo primo album dal 2015. Cinque anni di assenza, nei quali ha rimesso insieme i pezzi del disordine di una giovinezza vissuta da popstar inquieta. Oggi Ellie Goulding ha 33 anni, è uno dei personaggi più impegnati sul fronte del cambiamento climatico, ha trascorso il lockdown a Oxford insieme al marito Caspar Jopling, mercante d’arte, a fare giardinaggio e a comunicare con i fan. Crescere paga, e l’album riflette questa transizione e questa verità. Brightest Blue è un diario, un bilancio dei casini passati, contiene la consapevolezza della sorella maggiore, conquistata sul campo, e quel tocco per l’esaltazione pop che l’ha resa un fenomeno fin dal debutto, dieci anni fa. La vita di Ellie Goulding oggi sembra risolta, come un enigma per cui abbia finalmente trovato la chiave, ma le canzoni di Brightest Blue rispecchiano anche gli anni in cui una soluzione non la trovava nemmeno a sbattere la testa contro il muro. Leggi su vanityfair

Dopo cinque anni di assenza, Ellie Goulding torna con un album che rimette insieme i pezzi di una giovinezza vissuta da popstar inquieta. Perché oggi sa che a darle armonia è (anche) un amore più ...

LONDRA - Un progetto ambizioso quello di Ellie Goulding, che il prossimo 17 luglio pubblica il nuovo album "Brightest Blue", un disco che fa parte di un progetto diviso in due partite e che avrà un se ...

LONDRA - Un progetto ambizioso quello di Ellie Goulding, che il prossimo 17 luglio pubblica il nuovo album "Brightest Blue", un disco che fa parte di un progetto diviso in due partite e che avrà un se ...