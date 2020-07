Davide Rossi a processo, iniziato il procedimento per omissione di soccorso (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesca Galici iniziato il processo a carico di Davide Rossi, figlio di Vasco, per un incidente accaduto nel 2016 a Roma: è accusato di omissione di soccorso e lesioni gravi Il primogenito del rocker Vasco Rossi è coinvolto in un processo che lo vede imputato per lesioni gravi e omissioni di soccorso stradale per un incidente avvenuto nel 2016 nel quartiere Balduina di Roma. Davide Rossi, trentenne all'epoca dei fatti, viaggiava in auto con una ragazza e con un amico, che ha dichiarato di essere stato lui alla guida del mezzo coinvolto nel sinistro stradale. Ora, l'attore si trova a difendersi da un'accusa grave e questa mattina davanti al giudice monocratico di Roma ha ... Leggi su ilgiornale

_DAGOSPIA_ : 'CI SIAMO FERMATI', IL FIGLIO DI VASCO ROSSI A PROCESSO PER OMISSIONE DI SOCCORSO SI DIFENDE - recmediapromo : Davide Rossi #Day! Sono più di 100 le radio che parlano del nuovo di #Davide e dei suoi progetti futuri.… - brdavde : @_whattheroso @Nicloud941 'Davide perché hai gli occhi rossi?' 'MAMMA MI DROGO' - __Davide : Vasco Rossi Live '87 - giadinagrisu : RT @tempoweb: Il figlio di #vascorossi a processo per omissione di soccorso Lui si difende: 'Mi sono fermato' -