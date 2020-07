Come sta Alex Zanardi a un mese dall’incidente in handbike (Di lunedì 13 luglio 2020) Grave incidente in handbike per Alex Zanardi. L’atleta azzurro è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. SIENA – Grave incidente in handbike per Alex Zanardi in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. L’atleta italiano, rimasto coinvolto in uno scontro con un mezzo pesante, si trova nel reparto di terapia intensiva dove è stato trasferito in seguito a un delicatissimo intervento di neurochirurgia. Grave incidente in handbike per Alex Zanardi: la ricostruzione L’incidente è avvenuto fra Pienza e San Quirico d’Orcia, sulla statale 146. Le sue condizioni sono gravi. Zanardi ha riportato diversi ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Zanardi: cosa sappiamo a un mese dall’incidente Sport Fanpage Coronavirus, obbligo di mascherina e discoteche chiuse: le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio

Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, ma anche dove non è possibile garantire il distanziamento, almeno fino al 31 luglio. Parte da qui, dalla necessità di proteggersi ancora dal possibile contagio ...

L'eritropoietina (l'ormone del doping) può aiutare contro Covid-19?

Per questo è utilizzata in ambito medico come trattamento contro l’anemia in pazienti con ... Lo studio Durante la pandemia, alla fine di marzo è stato reso noto il caso di un paziente iraniano ...

