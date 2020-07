Cassa integrazione: esaurite le 18 settimane, si può ricorre alla modalità light (Di lunedì 13 luglio 2020) Cassa integrazione per Covid-19, le aziende che hanno esaurito le diciotto settimane o hanno ridotto l’attività lavorativa utilizzando la sospensione lavorativa con la clausola ad hoc “Covid-19 nazionale”, salvo eventuali proroghe, potranno accedere alla Cassa integrazione secondo la normativa generale in modalità light. Cassa integrazione: la circolare Inps A chiarire la questione spinosa della Cassa integrazione è l’Inps con la circolare numero 84 del 10 agosto 2020 contemplando anche gli scenari futuri e evidenziando la situazione attuale sulla Cassa integrazione ordinaria e sul Fondo di ... Leggi su notizieora

giorgio_gori : Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti pe… - matteosalvinimi : Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa i… - matteosalvinimi : Grazie Conte, grazie Lamorgese, grazie PD e 5 Stelle! Smartphone e tamburi: finalmente arriva qualcuno a pagarci la… - Eraclito99 : RT @giorgio_gori: Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti per gara… - tiz2060 : RT @matteosalvinimi: Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa inte… -

«Il mio primo pensiero da segretario generale della Fim Cisl – ha detto Benagli subito dopo l’elezione – lo rivolgo ai troppi metalmeccanici oggi in cassa integrazione e ai tanti giovani con contratti ...Rafforzamento ecobonus 2020: si pensa a una detrazione del 110% per ecobonus e sismabonus. Proroga cassa integrazione: cassa integrazione in deroga prolungata di altre 9 settimane, arrivando così a ...