Calciomercato Torino – Cairo cerca di bruciare la concorrenza per un difensore francese (Di lunedì 13 luglio 2020) Con la salvezza ormai ad un passo prende sempre più forma il Calciomercato Torino. Il presidente Cairo insieme al ds Vagnati sta cercando di mettere a segno un colpo davvero importante per la prossima stagione proprio come quello riguardante Bonaventura. Il calciatore che i granata stanno seguendo e provando a strappare alla concorrenza è il francese Malang Sarr, centrale classe 1999 appena svincolatosi dal Nizza e colonna portante della nazionale Under 21 francese. Chi è Sarr Malang Sarr è un difensore centrale di grande fisicità ma utilizzato anche come terzino sinistro nella Nazionale Under-17 francese. Cresciuto nel Nizza ha collezionato 119 presenze segnando 3 reti dal 2016 a oggi, prima di ... Leggi su giornal

