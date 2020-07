Al Napoli Teatro Festival il Pinocchio di Laura Angiulli e le immagini geometriche di Mimmo Palladino (Di lunedì 13 luglio 2020) Un toscanissimo “Pinocchio” di Laura Angiulli con le figure archetipe, le geometriche immagini colorate di Mimmo Palladino e l’interpretazione di sua figlia Ginestra Palladino, da una parte, dall’altra “Fu Lumena” una rivisitazione della forza e indipendenza della donna napoletana attraverso un’altro archetipo, quello della Filumena Marturano di Eduardo secondo l’omaggio di Salvatore Ronga recitato da Lucianna De Falco e infine il “David” travolgente e dolente di e con Joele Anastasi per Vucciria Teatro, come gli altri all’aperto, nel cortile di Capodimonte. Il Napoli Teatro Festival (1-31 luglio) è in pieno ... Leggi su ildenaro

