Tutti al mare (Di domenica 12 luglio 2020) Arriva finalmente il sole e l’obiettivo di molti è andare via, poco importa se a Grottaferrata per un’arrostata o a Capalbio per una paparazzata, tanto si parla romano ovunque. Da Capri arrivano all’Ultima Spiaggia – ma sono in realtà al settimo cielo per il bebè in arrivo – Mara Carfagna e il compa Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Tutti mare Lecce, spiaggia attrezzata per la fisioterapia in mare: al via «Il mare di tutti» La Gazzetta del Mezzogiorno Vacanze brevi Meglio in Italia

Vacanze italiane, ma brevi e piuttosto vicino a casa, all’insegna di mare, enogastronomia, benessere e itinerari green mentre continua la crisi delle città d’arte. E soprattutto ci sono ancora tantiss ...

Musica: all’Arena del Mare di Salerno arrivano i Pink Floyd Legend

La band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e che solo negli ultimi tre anni si è esibita davanti a più di 100.000 ...

