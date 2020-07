Spal, Zamuner: «Coi tifosi confronto cordiale» (Di domenica 12 luglio 2020) Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlato prima della partita contro il Genoa Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlati ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida contro il Genoa commentando il confronto avuto con i tifosi biancazzurri. «È stato un confronto molto cordiale, la tifoseria ha chiesto ai ragazzi di cercare di onorare questo finale di campionato che oggi ci vede in una situazione quasi compromessa. Hanno chiesto di vendere cara la pelle, ma in maniera molto cordiale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Spal - Mattioli : «Di Biagio per il futuro. Zamuner? Un sogno» Walter Mattioli ha fatto il punto su Luigi Di Biagio e Giorgio Zamuner: le dichiarazioni del presidente della Spal Walter Mattioli , presidente della Spal , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare ...

Walter ha fatto il punto su Luigi Di e Giorgio Zamuner: le dichiarazioni del presidente della Walter , presidente della , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare ... Zamuner : «Spal opportunità irrinunciabile» Giorgio Zamuner ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nei panni di nuovo direttore sportivo della Spal Giorgio Zamuner , nuovo direttore sportivo della Spal, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del suo approdo in ...

Giorgio ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nei panni di nuovo direttore sportivo della Spal Giorgio , nuovo direttore sportivo della Spal, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del suo approdo in ... Spal - Zamuner è il nuovo direttore sportivo. Il comunicato ufficiale La Spal ha comunicato ufficialmente che Giorgio Zamuner è il nuovo direttore sportivo: la nota della società La Spal ha annunciato il nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Davide Vagnati. È ufficiale l’arrivo in ...

Dalla_SerieA : Spal, rivoluzione in vista: Di Biagio trema - - sportli26181512 : #Spal, rivoluzione in vista: Di Biagio trema: Il tecnico non è più così sicuro di guidare il nuovo corso biancazzur… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Zamuner Spal, Zamuner: "Il confronto coi tifosi è stato molto cordiale" TUTTO mercato WEB Spal, Zamuner: «Coi tifosi confronto cordiale»

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlati ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida contro il Genoa commentando il confronto avuto con i tifosi biancazzurri. «È stato un confro ...

CALCIO, SPAL; ZAMUNER: TIFOSI CI HANNO CHIESTO IMPEGNO FINO ALLA FINE

"La tifoseria ha chiesto ai ragazzi di onorare il finale di campionato, che ora ci vede in una posizione di classifica quasi compromessa". Queste le dichiarazioni del responsabile dell'area tecnica de ...

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlati ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida contro il Genoa commentando il confronto avuto con i tifosi biancazzurri. «È stato un confro ..."La tifoseria ha chiesto ai ragazzi di onorare il finale di campionato, che ora ci vede in una posizione di classifica quasi compromessa". Queste le dichiarazioni del responsabile dell'area tecnica de ...